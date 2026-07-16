Η ανιψιά του Μανόλη Λιδάκη τραγούδησε με τον Μάριο Φραγκούλη

Μια ξεχωριστή ερμηνεία έκλεψε χθες τις εντυπώσεις στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η ανιψιά του Μανόλη Λιδάκη, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε με τον Μάριο Φραγκούλη το «Μαγικό Βουνό». Το τραγούδι είχε πρωτοερμηνευτεί ως ντουέτο από τον Μάριο Φραγκούλη και τον Μανόλη Λιδάκη και αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες τους συνεργασίες.

Την ανάρτηση με το συγκινητικό βίντεο έκανε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή Βίντεο: Δήμος Μίνωα Πεδιάδας.