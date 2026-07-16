Φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Ήχησε το 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, σε δασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Πριν λίγο ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.