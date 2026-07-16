Γενέθλια για τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη

Τα 50 έκλεισε ο αγαπημένος ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Την όμορφη στιγμή μοιράστηκε με βίντεο στο Ιnstagram η Λένα Δροσάκη, όπου φαίνεται ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης να σβήνει την τούρτα σε εστιατόριο που βρίσκονταν όλοι μαζί. Σε άλλο στιγμιότυπο νωρίτερα, φαίνεται ο ηθοποιός με τον γιό του ενώ η Λένα Δροσάκη έγραψε στο story “Χρόνια πολλά μπαμπά”.