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Γενέθλια για τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη

Γιόρτασε με την Λένα Δροσάκη και το γιο τους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/07/2026 16:23
Γενέθλια για τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- INSTAGRAM ΛΕΝΑ ΔΡΟΣΑΚΗ

Τα 50 έκλεισε ο αγαπημένος ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Την όμορφη στιγμή μοιράστηκε με βίντεο στο Ιnstagram η Λένα Δροσάκη, όπου φαίνεται ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης να σβήνει την τούρτα σε εστιατόριο που βρίσκονταν όλοι μαζί. Σε άλλο στιγμιότυπο νωρίτερα, φαίνεται ο ηθοποιός με τον γιό του ενώ η Λένα Δροσάκη έγραψε στο story “Χρόνια πολλά μπαμπά”.

 

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