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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Βίλια Αττικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/07/2026 15:59
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Βίλια Αττικής
PHOTO- INTIME

Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 35 οχήματα ενώ σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Υδροφόρες για να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης παρείχε ο Δήμος Μάνδρας –  Ειδυλλίας.

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