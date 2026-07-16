Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Βίλια Αττικής
Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 35 οχήματα ενώ σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Υδροφόρες για να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης παρείχε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.
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