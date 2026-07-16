Ανατροπή Ι.Χ. στο Ηράκλειο

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο νωρίτερα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από το αναποδογυρισμένο όχημα, πριν από την άφιξη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του οδηγού.

ΠΗΓΗ : cretalive.gr