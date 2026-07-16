Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε την νέα κυβέρνηση

Ενέκρινε σήμερα το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, τη νέα κυβέρνηση, υπό το νέο πρωθυπουργό, Σέρχιι Κορέτσκι.

Η ψηφοφορία για τα μέλη της νέας κυβέρνησης, δεν περιελάμβανε τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών, επειδή, όπως ορίζει το ουκρανικό σύστημα, προτείνονται από τον πρόεδρο.

Το κοινοβούλιο ψήφισε τον διορισμό του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Τάρας Βισότσκι ως νέου υπουργού Γεωργίας και του Βσεβόλοντ Τσεντσόφ ως αναπληρωτή πρωθυπουργού αρμόδιου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ ο Σεργκέι Μαρτσένκο διατήρησε τη θέση του ως υπουργός Οικονομικών.