Φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική και δασική έκταση στη Βελίνα Κορινθίας. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη γεωργική και δασική έκταση.
Στο πλευρό των πυροσβεστών εθελοντικές ομάδες
Στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας.
Οι δυνάμεις που βρίσκονται στη Βελίνα επιχειρούν για να σβήσουν τις φλόγες.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις