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Φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/09/2026 17:04
Φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας
ΦΩΤΟ- INTIME

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική και δασική έκταση στη Βελίνα Κορινθίας. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη γεωργική και δασική έκταση. 

Στο πλευρό των πυροσβεστών εθελοντικές ομάδες

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας.

Οι δυνάμεις που βρίσκονται στη Βελίνα επιχειρούν για να σβήσουν τις φλόγες.

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