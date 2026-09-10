Ο νέος κάτοικος των Εξαρχείων

Ένας πολίτης ήρθε αντιμέτωπος με ένα ασυνήθιστο γεγονός στα Εξάρχεια, όταν είδε ένα φιδάκι να σουλατσάρει ανάμεσα σε γλάστρες.

Η Πυροσβεστική, έπειτα από τηλεφώνημα, έφτασε στο σημείο για να περισυλλέξει τον νέο “ένοικο” των Εξαρχείων. Ύστερα, το παρέδωσε στο ΑΝΙΜΑ- Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωή.

FACEBOOK: ANIMA

Σύμφωνα με την δημοσίευση του ΑΝΙΜΑ στο Facebook, o urban όφις, είναι λιμνόφιδο.

Στην ίδια δημοσίευση πρόσθεσαν, ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με την Ερπετολογική Εταιρεία για το πού θα απελευθερωθεί.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, συνήθως όμως πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες. Τα ζώα αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα, νεοσσούς.