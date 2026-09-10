Ο νέος κάτοικος των Εξαρχείων
Ένας πολίτης ήρθε αντιμέτωπος με ένα ασυνήθιστο γεγονός στα Εξάρχεια, όταν είδε ένα φιδάκι να σουλατσάρει ανάμεσα σε γλάστρες.
Η Πυροσβεστική, έπειτα από τηλεφώνημα, έφτασε στο σημείο για να περισυλλέξει τον νέο “ένοικο” των Εξαρχείων. Ύστερα, το παρέδωσε στο ΑΝΙΜΑ- Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωή.
Σύμφωνα με την δημοσίευση του ΑΝΙΜΑ στο Facebook, o urban όφις, είναι λιμνόφιδο.
Στην ίδια δημοσίευση πρόσθεσαν, ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με την Ερπετολογική Εταιρεία για το πού θα απελευθερωθεί.
Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, συνήθως όμως πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες. Τα ζώα αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα, νεοσσούς.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις