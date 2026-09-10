Φωτιά στο Πευκάκι Κορινθίας
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πευκάκι Κορινθίας. Σημειώνεται πως η γύρω περιοχή έχει βλάστηση με πεύκα.
Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική και στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και εθελοντές για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.
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