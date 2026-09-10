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Φωτιά στο Πευκάκι Κορινθίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/09/2026 17:10
Φωτιά στο Πευκάκι Κορινθίας
INTIME

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πευκάκι Κορινθίας. Σημειώνεται πως η γύρω περιοχή έχει βλάστηση με πεύκα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική και στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και εθελοντές για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

 

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