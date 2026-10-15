Πειραιάς: Εντοπίστηκε τμήμα όλμου – Έκλεισε δρόμος

Τμήμα όλμου εντοπίστηκε το πρωί στον Πειραιά, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμο της περιοχής.

Το εύρημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του Στρατού για να εξετάσουν το αντικείμενο και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας.

Κλειστή η οδός Δραγατσανίου

Εξαιτίας του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου, από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.