Κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά

Το απόγευμα θα φύγουν τα πρώτα πλοία από Ραφήνα και Λαύριο

Αρχίζει σταδιακά να αποκαθίσταται η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής.

Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, που είχαν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και ανατροπές στις μετακινήσεις των επιβατών τις προηγούμενες ημέρες, επιτρέπει την αποκατάσταση της ταξιδιωτικής κυκλοφορίας.

Οι αναχωρήσεις των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται πλέον κανονικά, ενώ πλήρως εξυπηρετούνται και οι γραμμές του Αργοσαρωνικού, τόσο με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά όσο και με ταχύπλοα.

Ωστόσο, στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου η επανέναρξη των δρομολογίων αναμένεται το απόγευμα, με την πρώτη αναχώρηση από τη Ραφήνα να έχει προγραμματιστεί για τις 16:30 και από το Λαύριο για τις 17:30.

Αν και η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αποκαθίσταται, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των αναχωρήσεων.