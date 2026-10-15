Δυστύχημα Τεμπών: Προχωρά η διαδικασία των εκταφών – Εισαγγελική παραγγελία για το ολλανδικό εργαστήριο

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, απέστειλε προχθές νέα εισαγγελική παραγγελία προς τους ορισθέντες ιατροδικαστές-πραγματογνώμονες, ζητώντας την άμεση επιτάχυνση όλων των διαδικασιών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αμέσως μετά την επίσημη επιλογή του εξειδικευμένου ολλανδικού ινστιτούτου Netherlands Forensic Institute (NFI), το οποίο επιβεβαίωσε ότι διαθέτει τη δυνατότητα να φέρει εις πέρας τις συγκεκριμένες αναλύσεις, υπό σαφείς όρους και προϋποθέσεις.

Εντολή για άμεσες ενέργειες «αμελλητί»

Με βάση το εισαγγελικό έγγραφο, οι πραγματογνώμονες καλούνται να προχωρήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση στις εξής ενέργειες:

– Οριστικοποίηση της συνεργασίας: Να έρθουν σε άμεση επαφή με το ολλανδικό εργαστήριο για να κλειδώσουν οι τεχνικές και επιστημονικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

– Καθορισμός προδιαγραφών: Να διευκρινιστούν πλήρως οι απαιτήσεις του NFI σχετικά με το είδος, τον όγκο, τον τρόπο συλλογής, την ασφαλή αποθήκευση και τη μεταφορά των βιολογικών δειγμάτων στο εξωτερικό.

Προγραμματισμός των εκταφών

Παράλληλα, η εισαγγελική παραγγελία ορίζει ότι οι ειδικοί πρέπει να συντονιστούν άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διενέργεια των εκταφών.

Η εισαγγελέας υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρηθούν αυστηρά όλα τα επιστημονικά πρωτόκολλα κατά τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, ζητά να εξασφαλιστεί η παρουσία του απαραίτητου προσωπικού, η ορθή λήψη και η λεπτομερής καταγραφή των δειγμάτων, καθώς και η απόλυτη θωράκιση της ακεραιότητας και της ταυτοποίησής τους, ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό κατά την εργαστηριακή εξέταση.