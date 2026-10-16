Τήνος: Ισχυρή έκρηξη σε χρωματοπωλείο

Συναγερμός, σήμανε στην περιοχή Παλλάδα στην Τήνο, όταν σημειώθηκε έκρηξη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε χρωματοπωλείο, και σαν αποτέλεσμα είχε, τον τραυματισμό δυο πυροσβεστών.

Το περιστατικό, σημειώθηκε την Πέμπτη (15/10/2026), κατά την διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο κατάστημα, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να υποστούν εγκαύματα δυο πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας του νησιού, και είναι καλά στην υγεάι τους.