Νάξος: Οδηγός παρέσυρε αστυνομικό και εξαφανίστηκε

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, όταν ασυνείδητος οδηγός Ι.Χ. τον παρέσυρε για να αποφύγει τον έλεγχο χθες το βράδυ στη Νάξο.

Σύμφωνα πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το Κέντρο Υγείας Νάξου. Ο αστυνομικός που έκανε τον έλεγχο έκανε σήμα στον οδηγό του αυτοκινήτου για να σταματήσει. Ωστόσο, αντί να συμμορφωθεί με την υπόδειξη, ο δράστης φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα, παρασύροντας και τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, όπου, μετά την εκτίμηση της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο οδηγός παραμένει άφαντος, με τις αστυνομικές αρχές να πραγματοποιούν ενδελεχείς έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.