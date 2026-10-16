Ιός του Δυτικού Νείλου: 49 νεκροί και 452 νέα κρούσματα

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν εννέα νέα κρούσματα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, έως τις 15 Οκτωβρίου έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 452 περιστατικά και 49 θάνατοι σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα, 28 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με τους 14 να βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η Αττική, όπου καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία του ιού.

28 ασθενείς στα νοσοκομεία, οι μισοί στην εντατική

Από τους 28 ασθενείς που παραμένουν στα νοσοκομεία, οι 14 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Οι υπόλοιποι 14 βρίσκονται σε κλινικές εκτός εντατικής θεραπείας.

Τα 283 κρούσματα με προσβολή του νευρικού συστήματος

Από τα συνολικά περιστατικά, τα 283 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση.

Τα υπόλοιπα 169 περιστατικά παρουσίασαν ηπιότερες εκδηλώσεις ή δεν εμφάνισαν προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Η διάμεση ηλικία των ασθενών με νευρολογικές εκδηλώσεις είναι τα 76 έτη, με το ηλικιακό εύρος να κυμαίνεται από 7 έως 96 ετών. Όσοι έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας από 53 έως 92 ετών, με διάμεση ηλικία τα 82 έτη.

Κρούσματα σε 93 δήμους – Αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην Αττική

Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εντοπιστεί σε 93 δήμους και 26 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Ιονίων Νήσων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αττική παρουσιάζει φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.