Διακοπή κυκλοφορίας- Θραύση αγωγού στο Ζεφύρι

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο Ζεφύρι διακόπηκε απότομα, λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Τα μέτρα απαγόρευσης «χτυπούν» την οδό Παναγίας Γρηγορούσης, από το ύψος της οδού Δερβενακίων, καθώς και από το ύψος της οδού Παπαφλέσσα.

Οι αρχές καλούν του οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας εξαρτάται από τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών για την αντιμετώπιση της βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.