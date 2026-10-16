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ALPHA NEWS

Η Έφη Μπαρμπάτση και η Μίνα Βάρσου στην Super Κατερίνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/10/2026 12:33

Οι κυρίες του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Άλφα, Έφη Μπαρμπάτση και Μίνα Βάρσου μιλούν στην Super Κατερίνα για το δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζουν και την απαιτητικότητα της δουλειάς.

Μετά το δελτίο, ανεβαίνουμε στο γραφείο και η δουλειά συνεχίζεται, εξηγεί η Έφη Μπαρμπάτση στην κάμερα της εκπομπής.

Πίσω από το δελτίο βρίσκεται μία μεγάλη δυνατή ομάδα, τεχνικών και δημοσιογράφων.

βάρσου μπαρμπάτση δελτίο

Ο κόσμος επιλέγει το δελτίο ειδήσεων του Άλφα για την ενημέρωσή του είπαν οι δύο παρουσιάστριες του μεσημεριανού δελτίου.

“Η αποδοχή του κόσμου είναι η ανταμειβή μας” λέει η Μίνα Βάρσου.

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