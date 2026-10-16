Η Έφη Μπαρμπάτση και η Μίνα Βάρσου στην Super Κατερίνα

Οι κυρίες του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Άλφα, Έφη Μπαρμπάτση και Μίνα Βάρσου μιλούν στην Super Κατερίνα για το δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζουν και την απαιτητικότητα της δουλειάς.

Μετά το δελτίο, ανεβαίνουμε στο γραφείο και η δουλειά συνεχίζεται, εξηγεί η Έφη Μπαρμπάτση στην κάμερα της εκπομπής.

Πίσω από το δελτίο βρίσκεται μία μεγάλη δυνατή ομάδα, τεχνικών και δημοσιογράφων.

Ο κόσμος επιλέγει το δελτίο ειδήσεων του Άλφα για την ενημέρωσή του είπαν οι δύο παρουσιάστριες του μεσημεριανού δελτίου.

“Η αποδοχή του κόσμου είναι η ανταμειβή μας” λέει η Μίνα Βάρσου.