Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες

Τι αναμένεται σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Τι αναμένεται σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Τι αναμένεται σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, ενώ στα ορεινά ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο.

Που θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Οι νεφώσεις θα αυξηθούν αρχικά στα βόρεια, στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Σταδιακά θα εκδηλωθούν βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Μετά το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε πολλές περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στην Εύβοια. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Προς το βράδυ, οι βροχές θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες. Τη νύχτα προς το Σάββατο, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Παράλληλα, παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία και οι άνεμοι

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14-15 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, τους 17-19 βαθμούς στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία και τους 19-21 βαθμούς στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα και στα περισσότερα ηπειρωτικά.

Στα Επτάνησα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20-22 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα κυμανθεί έως τους 17-19 βαθμούς. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19-21 βαθμούς.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4-5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί, με ένταση 4-5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές. Τη νύχτα προς το Σάββατο είναι πιθανή χιονόπτωση στα ψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς, με βορειοανατολικούς ανέμους 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.