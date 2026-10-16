Έπεισαν 76χρονη ότι δορυφόρος θα κατέγραφε τα χρυσαφικά της

Χρυσαφικά αξίας άνω των 15.000 ευρώ έχασε μια 76χρονη στο Αμούρι Λαμίας, όταν έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης με το πρόσχημα του «δορυφόρου της Εφορίας».

Οι δράστες έπεισαν την ηλικιωμένη να παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενά της και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Το τηλεφώνημα και το πρόσχημα με τον δορυφόρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 76χρονη βρισκόταν στο σπίτι της, στο Αμούρι, μαζί με τον σύζυγό της, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνώστους.

Οι άγνωστοι την έπεισαν ότι ένας «δορυφόρος της Εφορίας» επρόκειτο να περάσει πάνω από την περιοχή και να καταγράψει τα χρήματα και τα χρυσαφικά που υπήρχαν μέσα στα σπίτια.

Με αυτό το πρόσχημα, οι δράστες προκάλεσαν ανησυχία στην ηλικιωμένη και κατάφεραν να την παραπλανήσουν. Έτσι, την οδήγησαν στην παράδοση των χρυσαφικών της, η αξία των οποίων εκτιμάται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, σε περισσότερα από 15.000 ευρώ.

Παρέλαβε τα χρυσαφικά και έφυγε με μαύρο Skoda

Περίπου στις 19:00 χθες το απόγευμα, ένα άτομο εμφανίστηκε στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού και παρέλαβε τα πολύτιμα αντικείμενα.

Αμέσως μετά, αποχώρησε με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο, επιβαίνοντας σε μαύρο Skoda Octavia. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη ένα άτομο.

Το όχημα φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, στοιχείο που ενδέχεται να βοηθήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο σημείο η Αστυνομία – Είχε χρησιμοποιηθεί ξανά το ίδιο κόλπο

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να καταγράψουν το περιστατικό και να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της απάτης.

Το συγκεκριμένο κόλπο με τον «δορυφόρο της Εφορίας» έχει χρησιμοποιηθεί ξανά. Τον Αύγουστο του 2026, στη Βοιωτία, μια 90χρονη είχε χάσει περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας, με παρόμοιο πρόσχημα.