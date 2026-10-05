Τήνος: Είχαν γίνει εξπέρ στην καλλιέργεια κάνναβης
Συνέλαβαν δύο άνδρες, ηλικίας 54 και 61 ετών στην Τήνο. Καλλιεργούσαν δενδρύλλια κάνναβης για να τα διακινήσουν.
Την δικιά τους καλλιέργεια είχαν φτιάξει δύο άνδρες ηλικίας 54 και 61 ετών στην Τήνο. Προχθές οι αστυνομικοί έπειτα από έρευνα βρήκαν στην κατοχή τους και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων οκτώ δενδρύλλια, 75 κλώνοι κάνναβης σε ξήρανση, καλλιεργητικό εξοπλισμό και 15.470 ευρώ.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, όπου ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
Η καλλιέργεια κάνναβης σε αγροτεμάχιο της Τήνου
Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά σε αγροτεμάχιο καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε πυκνή βλάστηση. Αφού ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες σε χώρους που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε δύο κατοικίες.
Κατά τις έρευνες βρέθηκε ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης σε δωμάτιο. Ειδικότερα, η εγκατάσταση περιλάμβανε λαμπτήρες, υγρόμετρο, θερμόμετρο χώρου, ανακλαστικά υλικά, υγραντήρα και σύστημα εξαερισμού.
Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες
Εκτός από την εσωτερική εγκατάσταση καλλιέργειας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν οκτώ δενδρύλλια κάνναβης σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και 75 κλώνους δενδρυλλίων κάνναβης που βρίσκονταν σε φάση ξήρανσης.
Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται επίσης:
- 3,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
- τρεις θρυμματιστές κάνναβης
- τεχνικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός και
- το χρηματικό ποσό των 15.470 ευρώ.
Η δικογραφία και η παραπομπή σε κύρια ανάκριση
Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης και της διακίνησης ναρκωτικών.
Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση, ενώ παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
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