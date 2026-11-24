Οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές σε τέσσερα μηχανήματα με κερματοδέκτη, χρηματικής αξίας περίπου -1.200- ευρώ, ενώ αφαίρεσαν από επτά μηχανήματα, 876,20 ευρώ στην περιοχή της Φλώρινας.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων, συνολικά έξι γονείς και ένα άτομο που ασκεί την επιμέλεια σε δύο ανήλικα, ενώ αναζητούνται στα όρια του αυτοφώρου δύο ακόμη γονείς.

Οι ανήλικοι αφού προκάλεσαν φθορές στα μηχανήματα χρησιμοποιώντας ειδικό κλειδί που εντόπισαν στον χώρο του καταστήματος, κατάφεραν να ανοίξουν τους κερματοδέκτες από τα παιχνιδομηχανημάτα και να αφαιρέσουν τα χρήματα .

Στην έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι, στην υπόθεση αυτή συμμετείχε και ανήλικος, κάτω των 12 ετών, ο οποίος προσήχθη στο Τ.Δ.Ε.Ε. Φλώρινας που όμως δεν συνελήφθη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.