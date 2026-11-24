Απο την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές και στα γύρω καταστήματα

Απο την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές και στα γύρω καταστήματα ekfrasi.net

Η έκρηξη στην καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Σινώπης σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα καταστρέφοντας ολοσχερώς το καφενείο. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που εκτός από την καταστροφή του καταστήματος , υπήρξαν ζημιές και σε διπλανά καταστήματα .

Έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φιάλες αερίου που υπάρχουν στο κατάστημα είναι άθικτες, κάτι που δείχνει ότι η έκρηξη δεν οφείλεται σε αέριο.