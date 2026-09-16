Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, αλλά και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές της χώρας. Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 3

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια. Στο ίδιο επίπεδο κινδύνου βρίσκονται επίσης η Μυτιλήνη, η Σκύρος, οι Σποράδες, η Λήμνος και η Σαμοθράκη.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται ακόμη σε περιοχές της Φθιώτιδας και του Έβρου.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας στον αριθμό 199.