Τηλεφωνική απάτη σε αστυνομικό- Τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω

«Άτυχοι» απατεώνες τηλεφώνησαν σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Οι συνάδελφοί του τον έπιασαν στα πράσα.

Χθες το πρωί σημειώθηκε άλλη μία απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στο Καρπενήσι Ευρυτανίας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο άγνωστος δράστης τηλεφώνησε, για κακή του τύχη, σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας του τμήματος Καρπενησίου.

Ο απατεώνας προσποιούνταν τον «λογιστή» και προσπάθησε να πείσει τον αστυνομικό να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα-τιμαλφή, με πρόσχημα υποτιθέμενης καταγραφής τους και της συνεπακόλουθης αποφυγής επιβολής προστίμου.

Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και ενημέρωσε την Υπηρεσία του.

Η πολύκατοικία του αστυνομικού τέθηκε υπό επιτήρηση, με τους συναδέλφους του να με περιμένουν να εμφανιστούν οι δράστες.

Λίγο αργότερα οι δύο δράστες έφτασαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο στο σημείο. Ο ένας από τους δύο εισήλθε στην πολυκατοικία και ακινητοποιήθηκε, όταν επιχείρησε να παραλάβει μία σακούλα που περιείχε αντικείμενα, τα οποία προσομοίαζαν με κοσμήματα.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον συνεργό του, ο οποίος τον περίμενε μέσα στο αυτοκίνητο. Όπως διαπιστώθηκε, ο δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί για προγενέστερη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος – μέθη).

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν επίσης, δύο τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 196,5 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.

Επίσης, μέσα στο αυτοκίνητο, κάτω από την μοκέτα του πατώματος στην θέση πίσω από τον συνοδηγό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο χρυσά κοσμήματα και συγκεκριμένα μια καρφίτσα σε σχήμα γάτας και ένα μενταγιόν με αλυσίδα που απεικονίζει την αρχαία Αθηναϊκή κουκουβάγια. Η προέλευση των αντικειμένων διερευνάται.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.