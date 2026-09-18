“Πνίγεται” στα σκουπίδια η Νότια Κέρκυρα

Αίτημα του δήμου να κηρυχθεί η κατάσταση σε έκτακτη ανάγκη

Ο κόμπος έχει φτάσει το χτένι στη Νότια Κέρκυρα, με τους κατοίκοι να εκπέμπουν SOS. Όπως δηλώνουν οι κάτοικοι τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών έχουν συσσωρευτεί σε σημεία του νότιου τμήματος του νησιού.

Καταγγέλουν πως δεν έχει γίνει αποκομιδή των απορριμάτων για πάνω από δύο εβδομάδες.

Η κατάσταση έχει χειροτερεύσει καθώς πλέον ενέχει σοβαρός υγειονομικός κίνδυνος. Τα κουνούπια που τσιμπάνε κυρίως τα μικρά παιδιά, είναι μολυσμένα λόγω των σκουπιδιών.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο πραγματοποιούνται εντατικοί ψεκασμοί στα σημεία.

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, έχει υποβάλλει αίτημα προκειμένου να κηρυχθεί η κατάσταση σε έκτακτη ανάγκη.

Πηγή βίντεο: Facebook Corfutvnews