Φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στρυμωνικό Σερρών.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ένα αεοσκάφος και ένα ελικόπτερο.
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