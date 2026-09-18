Φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στρυμωνικό Σερρών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ένα αεοσκάφος και ένα ελικόπτερο.