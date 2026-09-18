Τέλος στην ταλαιπωρία για λάθη στα όρια των ακινήτων

Μια από τις πιο σύνθετες διαδικασίες του Κτηματολογίου περνά πλέον στην ψηφιακή εποχή.

Από σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, λειτουργεί η νέα πλατφόρμα «metavoles», μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν ηλεκτρονικά τη διόρθωση των ορίων και άλλων γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων τους.

Μέχρι σήμερα, μια τέτοια διόρθωση απαιτούσε σειρά ενεργειών και συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτήτη, μηχανικού, δικαστικού επιμελητή και Κτηματολογικού Γραφείου. Πλέον, ολόκληρη η διαδικασία –από την αίτηση μέχρι την τελική απόφαση– συγκεντρώνεται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συνδέεται με κωδικούς Taxisnet, υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και αναθέτει τις απαιτούμενες ενέργειες σε μηχανικό και δικαστικό επιμελητή της επιλογής του.

Ο μηχανικός καταχωρίζει το ηλεκτρονικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται η ζητούμενη διόρθωση, ενώ η μεταβολή εμφανίζεται και στον ψηφιακό χάρτη. Ο δικαστικός επιμελητής αναλαμβάνει την ενημέρωση συγκυριών ή ιδιοκτητών γειτονικών ακινήτων που επηρεάζονται.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε πέντε στάδια: αίτηση, ενημέρωση των ενδιαφερομένων, υποβολή τυχόν αντιρρήσεων, εξέταση της υπόθεσης και έκδοση απόφασης. Ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της υπόθεσής του.

Στην πρώτη φάση, η πλατφόρμα δεν καλύπτει υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται το Ελληνικό Δημόσιο, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη.

Στόχος είναι λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες διορθώσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια στις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας.