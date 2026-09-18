Χαλκιδική: 17χρονος κατέρρευσε στο σχολείου
Είναι διασωληνωμένος στην ΜΕΘ
Έντονη ανησυχία επικράτησε σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όταν σήμερα το πρωί μαθητής λυκείου κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 17χρονος μαθητής ένιωσε αδιαθεσία την ώρα του διαλείμματος και ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος.
Στον χώρο του σχολείου έφτασε αμέσως το ΕΚΑΒ και γιαττός του Κέντρου Υγείας.
Ο γιατρός έκρινε ότι ο 17χρονος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και έκρινε απαραίτητη τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
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