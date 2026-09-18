Χαλκιδική: 17χρονος κατέρρευσε στο σχολείου

Έντονη ανησυχία επικράτησε σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όταν σήμερα το πρωί μαθητής λυκείου κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 17χρονος μαθητής ένιωσε αδιαθεσία την ώρα του διαλείμματος και ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος.

Στον χώρο του σχολείου έφτασε αμέσως το ΕΚΑΒ και γιαττός του Κέντρου Υγείας.

Ο γιατρός έκρινε ότι ο 17χρονος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και έκρινε απαραίτητη τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.