Ρέντη: Φωτιά σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο

Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο στου Ρέντη Αττικής.

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Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου.

Από την πυρκαγιά έχει προκληθεί πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος είναι ορατός από την ευρύτερη περιοχή. Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής και των γύρω περιοχών προειδοποιώντας τους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.