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Φωτιά στους Πάλους Νισύρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/09/2026 15:05
Φωτιά στους Πάλους Νισύρου
PHOTO- INTIME

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πάλοι Νισύρου. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 11ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές, με υδροφόρες.  

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο. 

 

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