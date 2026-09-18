Φωτιά στους Πάλους Νισύρου
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πάλοι Νισύρου. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 11ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές, με υδροφόρες.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις