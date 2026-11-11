Ο διευθυντής για τις αναθυμιάσεις σε πισίνα ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 13 μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από αέρια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της πισίνας.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο διευθυντής του σχολείου Ηλίας Καίσαρης, ο οποίος διευκρίνισε ότι η ανάμειξη των υλικών έγινε σε κάδο και όχι μέσα στην πισίνα. Όπως ανέφερε, υπήρξε οσμή χλωρίου και ενεργοποιήθηκε αμέσως το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Εκκενώθηκε το κτίριο του Δημοτικού

Μετά την εμφάνιση της οσμής, εκκενώθηκε το κτίριο του Δημοτικού και οι μαθητές μεταφέρθηκαν στον χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου. Παράλληλα, ενημερώθηκαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική.

Στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκαν 13 παιδιά.

Στο νοσοκομείο και ενήλικες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, μεταφέρθηκαν και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Ο Ηλίας Καίσαρης ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι είναι καλά, ενώ χαρακτήρισε ελαφριά την οσμή που έγινε αντιληπτή στον χώρο. Όπως διαβεβαίωσε, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου οδηγήθηκαν για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας και δύο εργαζόμενοί της, οι οποίοι εκτελούσαν τις εργασίες καθαρισμού.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Ανακοίνωση για το σημερινό περιστατικό στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη

Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση.