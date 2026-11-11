Μυτιλήνη: Συνελήφθη 14χρονος για κλοπή μοτοσικλέτας

Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Μυτιλήνη, κατηγορούμενος για κλοπή μοτοσικλέτας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και γονέας του, σε βάρος του οποίου αποδίδεται η κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η σύλληψη έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης εντόπισαν τον ανήλικο να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα στην πόλη.

Το δίκυκλο είχε αφαιρεθεί από δημοτική οδό

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί λίγο νωρίτερα από δημοτική οδό της Μυτιλήνης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του δικύκλου.

Σε βάρος του 14χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή μοτοσικλέτας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.