Συναγερμός σε σχολείο . Μαθητές μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο

Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση ενός δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, πλησίον του χώρου της πισίνας, ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 10:20.

Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Η απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο, πραγματοποιήθηκε από την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία συντήρησης της πισίνας, δημιουργήθηκαν αναθυμιάσεις με αποτέλεσμα 25 άτομα (13 μαθητές δημοτικού και 12 εργαζόμενοι) να αισθανθούν δύσπνοια και για προληπτικούς λόγους παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Επίσης συμφωνα με πληροφορίες, 3 ακόμη άτομα (1 ανήλικος και 2 εργαζόμενοι) μετέβησαν σε νοσοκομείο με ιδία μέσα.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς

Νεότερα από τα 13παιδιά που μεταφέρθηκαν στο Αγλαΐα Κυριακού

Στις 12.55 έως 13.10 μεσημέρι μεταφέρθηκαν στο. Αγλαΐα Κυριακού με ΕΚΑΒ 13 παιδιά όλα 6 ετών από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.

Πέντε κορίτσια και οκτώ αγόρια.

Αναφερόμενη εισπνοή αερίου χλωρίου από χημικά πισίνας.

Ασυμπτωματικά σε καλή κατάσταση.

Έγινε εκτίμηση ΩΡΛ και παιδιατρική.

Πέντε παιδιά ήδη έφυγαν για το σπίτι τους και τα άλλα οκτώ συνεχίζουν να εξετάζονται.

Πιθανότατα θα φύγουν όλα.

Κατά την διάρκεια συντήρησης πισίνας εντός ιδιωτικών εκπαιδευτήριων προκλήθηκαν αέρια με αποτέλεσμα να μεταφερθούν 13 ανήλικοι μαθητές με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Ένας ανήλικος μαθητής παρελήφθη με υπεύθυνη δήλωση από την μητέρα του, 13 ενήλικες στο Νοσοκομείο Σωτηρία και οι 2 συντηρητές της πισίνας στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Στο σημείο ενεργεί η Π.Υ και έχει εκκενωθεί το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο.