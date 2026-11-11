Ο Alpha στην Κάρπαθο – Μια ανάσα από το Γαλλικό ερευνητικό

Τι λένε οι κάτοικοι για το έργο του καλωδίου και τις εξελίξεις

O Alpha βρίσκεται στην Κάρπαθο. Ο Αλέξης Κουβέλης μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στο νησί εν αναμονή της άφιξης του Γαλλικού ερευνητικού στο σημείο των ερευνών.

Όπως λένε οι κάτοικοι το σημείο που το γαλλικό ερευνητικό θα προχωρήσει σε έρευνα για το έργο της πόντισης του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, είναι τόσο κοντά στο νησί που φαίνεται με γυμνό μάτι.

Το σημείο των ερευνών είναι εκεί ακριβώς όπου υπήρξε ένταση, όταν το 2024 βρισκόταν για έρευνα το Ιταλικό ερευνητικό.

Οι ακρίτες της Καρπάθου, εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους και θεωρούν πως όλα θα πάνε καλά τις επόμενες ημέρες.