Βίντεο Ζεφύρι: Έφοδος της αστυνομίας – 36 συλλήψεις

Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε 36 άτομα στο Ζεφύρι, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε 12 κατοικίες που, κατά την έρευνα, χρησιμοποιούνταν από εγκληματική οργάνωση για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, ενώ οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η υπόθεση ερευνήθηκε επί μήνες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν 396 αγοραπωλησίες ναρκωτικών και διαπίστωσαν ότι αρκετά μέλη του δικτύου συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς.

Οι 12 κατοικίες και ο τρόπος διακίνησης

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε δράση τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026. Οι 12 κατοικίες λειτουργούσαν συνδυαστικά, με συγκεκριμένη κατανομή ρόλων και συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές επικοινωνούσαν αρχικά με μέλη του κυκλώματος και στη συνέχεια λάμβαναν οδηγίες για να μεταβούν στις κατοικίες όπου γινόταν η προμήθεια των ουσιών. Η προσέλευση ήταν καθημερινή και αυξημένη.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής δράσης, ελέγχθηκαν 24 άτομα που αποχωρούσαν από τα συγκεκριμένα σπίτια. Και οι 24 συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών.

Κάμερες, συρματοπλέγματα και επιτήρηση στο Ζεφύρι

Τα σπίτια είχαν διαμορφωθεί με μέτρα που δυσχέραιναν την πρόσβαση και την επιτήρηση από τις Αρχές. Είχαν τοποθετηθεί πόρτες ασφαλείας, ψηλοί τοίχοι, καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες παρακολούθησης.

Άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην οργάνωση επιτηρούσαν τους χώρους γύρω από τις κατοικίες, αναζητώντας κινήσεις που θεωρούσαν ύποπτες. Οι ναρκωτικές ουσίες, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν παρέμεναν μόνο μέσα στα σπίτια, αλλά κρύβονταν και σε ακάλυπτους χώρους και γειτονικά οικόπεδα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, της ομάδας ΔΙΑΣ και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ευρύτερης περιοχής. Για τις έρευνες αξιοποιήθηκαν επίσης αστυνομικός σκύλος και drone.

Οι κατασχέσεις από τις έρευνες στα 12 σπίτια

Από τις έρευνες στις κατοικίες κατασχέθηκαν 95 γραμμάρια ηρωίνης, 20 γραμμάρια κοκαΐνης και 46 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης.

Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη 47 φυσίγγια, 18 κάμερες και τέσσερα καταγραφικά συστήματα. Κατασχέθηκαν επίσης πέντε ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ένα αεροβόλο πιστόλι, μία σιδερογροθιά, πέντε κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρα σημειώματα.

Η δικογραφία για τους 36 συλληφθέντες

Σε βάρος των 36 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, ανά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Ελληνική Αστυνομία – Hellenic Police