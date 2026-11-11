Κατεβάζει ρολά η Tsantilis Fabrics μετά από 107 χρόνια

Τίτλοι τέλους πέφτουν για την επιχείρηση Tsantilis Fabrics στην στοά της Ερμού 23-25 στις 31 Δεκεμβρίου. Το κατάστημα που κρατά ζωντανή την παράδοση της οικογένειας Τσαντίλη στα υφάσματα κλείνει και μαζί της παύει και η διαχρονική παρουσία της οικογένειας στις αγορές υφασμάτων για 107 χρόνια.

«Μετά από 107 χρόνια ιστορίας στον χώρο του υφάσματος ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος για το κατάστημά μας» αναφέρει σε σχετική ανάρτηση η επιχείρηση.

Η οικογένεια Τσαντίλη…από το 1919

Την επιχείρηση Tsantilis Fabrics διαχειρίζονται τα αδέλφια Παναγιώτης και Φανή Τσαντίλη. Είναι η τέταρτη γενιά της οικογένειας και παιδιά του Γιάννη Τσαντίλη.

Η παλιά αλυσίδα Τσαντίλη έχει πάψει να λειτουργεί ενώ η νέα επιχείρηση είναι πιο περιορισμένη αναφορικά με τα οικονομικά της μεγέθη.

Το 1919 ο Γιάννης ξεκινά να πουλά φλοκάτες είδη κλωστοϋφαντουργία και υφάσματα στην καρδιά της Αθήνας, στην Μητροπόλεως και την Αιόλου.

Μετά τον πόλεμο τα ηνία ανέλαβαν τα παιδιά του, Τάκης και η σύζυγός του Φανή και Μαίρη Τσαντίλη. Υφάσματα ένδυσης από την Ιταλία και την Γαλλία, έρχονται να ροστεθούν στις συλλογές της επιχείρησης κάνοντας το όνομα Τσαντίλης στο χώρο των υφασμάτων συνώνυμο της ποιότητας. Μάλιστα η πελατεία των καταστημάτων περιελάμβανε από ανθρώπους του θεάτρους μέχρι πολιτικούς.

Τα επόμενα χρόνια, η επιχείρηση ένταξε και το έτοιμο ένδυμα στις πωλήσεις της, σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς οίκους μόδας. Την δεκαετία 2000 φτάνει να αριθμεί 22 καταστήματα. Είναι πλέον από τις πιο γνωστές παρουσίες στην αγορά των υφασμάτων και της ένδυσης.

Η οικονομική κρίση «χτυπά». Τα λουκέτα στα καταστήματα της επιχείρησης διαδοχικά ενώ τα οικονομικά προβλήματα ήταν μεγάλα. Η αλυσίδα, παύει να λειτουργείμε την αιτία να είναι εκτός από την οικονομική κρίση και ορισμένοι τριγμοί στις σχέσεις της οικογένειας.