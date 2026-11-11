Δυτική Αττική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης και ηρωίνης

Δύο άτομα ξένης καταγωγής, ηλικίας 58 και 41 ετών, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε Αιγάλεω και Χαϊδάρι για, κατά περίπτωση, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Η έρευνα της ΔΑΟΕ για τη διακίνηση στη Δυτική Αττική

Η αστυνομική έρευνα προηγήθηκε των συλλήψεων και βασίστηκε σε αξιοποίηση πληροφοριών, διασταύρωση στοιχείων και ανάλυση προφίλ. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο 58χρονος είχε συστηματική δράση στη διακίνηση κοκαΐνης και ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Το απόγευμα της Τρίτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 41χρονο στο Αιγάλεω. Κατείχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης, η οποία, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 58χρονο.

Έρευνα στο Χαϊδάρι και τα κατασχεθέντα

Μετά τον εντοπισμό του 41χρονου, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε κατοικία στο Χαϊδάρι, καθώς και σε σωματικούς ελέγχους των δύο συλληφθέντων.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν 92,5 γραμμάρια ηρωίνης και 5,7 γραμμάρια κοκαΐνης. Βρέθηκε επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ποσό 2.695 ευρώ σε μετρητά και δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Οδηγούνται στην εισαγγελική Αρχή

Οι δύο άνδρες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για ομοειδή αδικήματα, καθώς και για άλλες υποθέσεις, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.