LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Θλίψη στον ΠΑΟΚ: Παίκτρια στην ομάδα η 15χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο με το απορριματοφόρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 17:43
Θλίψη στον ΠΑΟΚ: Παίκτρια στην ομάδα η 15χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο με το απορριματοφόρο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΙΝΤΙΜΕ

Θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της 15χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, νωρίς το μεσημέρι.

Η 15χρονη επέβαινε σε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της, όταν συγκρούστηκαν σφοδρά με απορριματοφόρο. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο “Γ. Γεννηματάς” όπου και κατέληξε.

Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με απορριμματοφόρο- Νεκρή 15χρονη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με απορριμματοφόρο- Νεκρή 15χρονη

Ο Αθλητικός Σύλλογος του ΠΑΟΚ, μέσα από ανάρτησή του εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για το χαμό της 15χρονης. Ανακοίνωσε πως ως ελάχιστο φόρο τιμής ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας με το Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία ακυρώνεται. Ακόμη οι παίκτριες της ομάδας θα φορούν το μαύρο περιβραχιόνιο στους προσεχείς αγώνες ως ένδειξη πένθους, ενώ θα κατατεθεί και στεφάνι στη μνήμη της.

 

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης