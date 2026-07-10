Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με απορριμματοφόρο- Νεκρή 15χρονη

Ένα 15χρονο κορίτσι, έχασε σήμερα τη ζωή του, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το συμβάν, σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 10/7/2026, μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση ανατολικά.

Το κορίτσι, επέβαινε σε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της, και κάτω από συνθήκες, οι οποίες είναι υπό διερεύνηση, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Η 15χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δεν τα κατάφερε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Η Τροχαία, διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.

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