Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με απορριμματοφόρο- Νεκρή 15χρονη
Ένα 15χρονο κορίτσι, έχασε σήμερα τη ζωή του, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, σε τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το συμβάν, σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 10/7/2026, μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση ανατολικά.
Το κορίτσι, επέβαινε σε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της, και κάτω από συνθήκες, οι οποίες είναι υπό διερεύνηση, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.
Η 15χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δεν τα κατάφερε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.
Η Τροχαία, διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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