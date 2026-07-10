LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με απορριμματοφόρο- Νεκρή 15χρονη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 15:51
Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με απορριμματοφόρο- Νεκρή 15χρονη
INTIME

Ένα 15χρονο κορίτσι, έχασε σήμερα τη ζωή του, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το συμβάν, σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 10/7/2026, μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση ανατολικά.

Το κορίτσι, επέβαινε σε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της, και κάτω από συνθήκες, οι οποίες είναι υπό διερεύνηση, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Η 15χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δεν τα κατάφερε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Η Τροχαία, διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης