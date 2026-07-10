Αποκλειστικό: Στον Αlpha η οικογένεια του 86χρονου Σερραίου – Το τραγικό λάθος με τις σορούς

“Κάποιος δεν έκανε σωστά την δουλειά του και το Νοσοκομείο των Σερρών δεν ήταν δίπλα μας” λέει στον Alpha η οικογένεια του 86χρονου που από μακάβριο λάθος τάφηκε αρχικά σε μουσουλμανικό Νεκροταφείο.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε σήμερα για δεύτερη φορά ο 86χρονος που από ένα μακάβριο λάθος η σορός του δόθηκε σε λάθος οικογένεια και θάφτηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης στην θέση ενός 79χρονου. Η χριστιανική κηδεία του έγινε στο Γάζωρο Σερρών από όπου καταγόταν ο συνταξιούχος αγρότης ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία με την ευχή να αναπαυθεί η ψυχή του μετά το μαρτύριο που υπέστη μετά θάνατον.

Συγγενείς του που εκτός από τον πόνο για την απώλεια του αγαπημένου τους είχαν να αντιμετωπίσουν και απίστευτη ταλαιπωρία μιλώντας στο Alpha εξηγούν πως έγινε το λάθος αλλά και τι αγώνα χρειάστηκε να δώσουν για να θάψουν με τον σωστό τρόπο τον συγγενή τους.

Όπως εξηγούν η αναγνώριση των θανόντων γίνεται αποκλειστικά από συγγενή πρώτου βαθμού με ταυτοπροσωπία. Ο γιος του 79χρονου μουσουλμάνου από την Ξάνθη ήρθε στις Σέρρες μαζί με τους υπαλλήλους του γραφείου τελετών που θα μετέφεραν την σορό του 79χρονου πίσω στην Ξάνθη. Οι υπάλληλοι του γραφείου τελετών για να τον διευκολύνουν τον προέτρεψαν να ασχοληθεί με την γραφειοκρατία και να αναλάμβαναν να παραλάβουν οι ίδιοι την σορό πάνω στην οποία-όπως και σε όλες τις σορούς -υπάρχει μία μεγάλη ταμπέλα με το ονοματεπώνυμο, ενώ ο κάθε νεκρός φοράει και ένα βραχιολάκι με τα στοιχεία του. Και εκεί εντοπίζεται το λάθος. Ο υπάλληλος του νοσοκομείου που είχε βάρδια δεν φρόντισε να δοθεί η σωστή σορός καθώς ενδέχεται οι υπάλληλοι του γραφείου τελετών από την Ξάνθη να μην γνώριζαν ελληνικά, ή ο γιος του εκλιπόντος να μην μπορούσε να τον αναγνωρίσει μετά από την πολυήμερη νοσηλεία του στην ΜΕΘ.

Όταν λοιπόν οι συγγενείς του 86χρονου Σερραίου πήγαν αντίστοιχα για την διαδικασία της αναγνώρισης έπαθαν σοκ όταν τους έφεραν λάθος σορό που και στο ταμπελάκι και στο βραχιολάκι έγραφε το όνομα του 79χρονου μουσουλμάνου. Και εκεί ξεκίνησε ένας μαραθώνιος αγώνας της οικογένειας να ανακαλύψει τι έγινε και που βρισκόταν ο αγαπημένος τους. Έναν αγώνα που έδωσαν χωρίς βοήθεια από το Νοσοκομείο Σερρών όπως λένε με παράπονο. “Το Νοσοκομείο μας έλεγε έχετε δίκιο αλλά ήταν απών και δεν έκανε τίποτα για να μας διευκολύνει να διορθώσουμε το δικό τους λάθος. Αντίθετα η Αστυνομία των Σερρών, η Εισαγγελία των Σερρών, η Εισαγγελία της Ξάνθης και η Μουφτεία της Ξάνθης από την πρώτη στιγμή μας αντιμετώπισαν με ενσυναίσθηση, επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και κίνησαν όλες τις διαδικασίες ώστε να δοθεί τέλος στην δοκιμασία μας όσο το δυνατόν ταχύτερα.”

Συγγενείς του 86χρονου που εξαιτίας της ανευθυνότητας κάποιων οδήγησαν άυπνοι εκατοντάδες χιλιόμετρα και με δικά τους έξοδα ως την Ξάνθη για να ταυτοποιήσουν τον συγγενή τους εξηγούν για ποιον λόγο κινούνται νομικά: “Φανταστείτε πως νιώσαμε όταν είδαμε την διαδικασία της εκταφής στο μουσουλμανικό νεκροταφείο, και τον άνθρωπό μας τυλιγμένο σε σεντόνια…Εμείς αναγκαστήκαμε να θάψουμε τον αγαπημένο μας σε κλειστό φέρετρο, χωρίς να τον χαιρετίσουμε για τελευταία φορά. Καταθέσαμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου και θέλουμε να αποδοθούν ευθύνες για να μην ζήσει καμία άλλη οικογένεια αυτό που περάσαμε εμείς”.