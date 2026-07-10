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Βίντεο: Πυρκαγιά στις Οινούσσες Σερρών – Ενισχύονται οι δυνάμεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 16:37
Βίντεο: Πυρκαγιά στις Οινούσσες Σερρών – Ενισχύονται οι δυνάμεις
PHOTO- INTIME

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Οινούσσες Σερρών.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα .

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν σηκωθεί 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Πηγή βίντεο: Facebook – infonews24

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