Βίντεο: Πυρκαγιά στις Οινούσσες Σερρών – Ενισχύονται οι δυνάμεις

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Οινούσσες Σερρών.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα .

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν σηκωθεί 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Πηγή βίντεο: Facebook – infonews24