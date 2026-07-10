Έκρηξη-Ασπρόπυργος: Δίωξη για δυο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα

Για τη χθεσινή έκρηξη ενός βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άτομα, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, ο Εισαγγελέας, στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση, σε βάρος των δυο συλληφθέντων, περιλαμβάνει δυο κακουργήματα και δυο πλημμελήματα.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν για το συμβάν, αφορούν τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, από τον οποίο, προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και για τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια, και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

Η δικογραφία, ανατέθηκε σε Ανακριτή, όπου θα παραπεμφθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.

Ωστόσο, τα στοιχεία της κύριας έρευνας, είναι αυτά που θα κρίνουν αν θα επεκταθεί η δίωξη και σε άλλα πρόσωπα, ενέργειες ή παραλείψεις των οποίων, ενδέχεται να αναδειχτούν ως κρίσιμα, για όσα έγιναν στη περιοχή των συμβάντος.