Ζάκυνθος: Χειροπέδες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, συνέλαβαν τρία άτομα (δυο αλλοδαπούς 19 και 24 ετών, καθώς και έναν 23χρονο ημεδαπό), για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα, της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα τρία άτομα, συνελήφθησαν διαδοχικά, στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής έρευνας για διερεύνηση υπόθεσης αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών, στην περιοχή του Λαγανά στη Ζάκυνθο.

Μετά από έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1) Στον 19χρονο: Πέντε ναρκωτικά δισκία

2) Στον 24χρονο: Δυο «φιξάκια» κοκαΐνης

3) Στην οικία του 23χρονου: Ένα πιστόλι τύπου ρέπλικα, ένα φυσίγγιο των 9mm, αλλά και χρηματικό ποσό των 19.485 ευρώ.

Επίσης, κατασχέθηκαν, κινητά τηλέφωνα, μια μοτοσυκλέτα και ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ο 24χρονος και ο 23χρονος αντίστοιχα.

Την προανάκριση για την υπόθεση, διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.