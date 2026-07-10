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Σέρρες: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Οινούσσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 17:57
Σέρρες: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Οινούσσα
INTIME

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η αγροτοδασική πυρκαγιά, που ξέσπασε στη περιοχή Οινούσσες Σερρών.

Ωστόσο, άνδρες της Πυροσβεστικής, παραμένουν στο σημείο, ενώ νωρίτερα, είχε ενεργοποιηθεί το «112» προς τους κατοίκους της Οινούσσας, για απομάκρυνση τους, προς το Νέο Σούλι.

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Βίντεο: Πυρκαγιά στις Οινούσσες Σερρών – Ενισχύονται οι δυνάμεις

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