Θήβα: Άγριο επεισόδιο και εμβολισμός αυτοκινήτου
Ένας διαπληκτισμός σε δρόμο της Θήβας, κατέληξε σε εμβολισμό αυτοκινήτου.
Οι δύο άνδρες, ένας ημεδαπός κι ένας αλλοδαπός, άρχισαν να τσακώνονται στην οδό Λοξής Φάλαγγος. Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του radiothiva.gr ο ημεδαπός μπήκε στο αυτοκίνητο του και άρχισε να χτυπά το σταθμευμένο αυτοκίνητο του αλλοδαπού.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Συνελήφθη ο ημεδαπός και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
ΠΗΓΗ: radiothiva.gr
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