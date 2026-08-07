Έλεγχοι με drones και MyCoast σε πάνω από 300 παραλίες

Εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, οι κτηματικές υπηρεσίες, τόσο με στοχευμένες αυτοψίες, ψηφιακά μέσα, αλλά και με ντρόουνς, και ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα, σε περίπτωση που βεβαιωθούν παραβάσεις.

Φέτος το καλοκαίρι οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών, έχουν προβεί σε περισσότερες από 1.500 αυτοψίες, σε περισσότερες από τριακόσιες παραλίες, με πάνω από 450 επιχειρήσεις, αξιοποιώντας drones, και την εφαρμογή MyCoast.

Ωστόσο, και οι τηλεφωνικές αναφορές πολιτών, αξιοποιούνται, προς τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

Οι περισσότερες καταγγελίες, εντοπίζονται μέχρι στιγμής, σε Χαλκιδική, Κυκλάδες, ανατολική Αττική, Δωδεκάνησα και Καβάλα.

Ενώ, τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο.

Οι κυριότερες παραβάσεις, αφορούν αυθαίρετα κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας.

Σε επιχείρηση στη Ρόδο, επιβλήθηκαν, πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, εκ των οποίων 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

Σε πέντε επιχειρήσεις στη Χαλκιδική, επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, ενώ ακολουθεί η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

Σε επιχείρηση στην Ηλεία, επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 5.667,66 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό.

Σε επιχείρηση στην Καβάλα, σε επιχείρηση χωρίς μισθωτική σύμβαση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης και πρόστιμο 15.912 ευρώ.

Ωστόσο, στη Ζάκυνθο, κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκαν σε τέσσερις επιχειρήσεις παραβάσεις για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε καθεμία. Σε άλλη επιχείρηση, για καταπάτηση παλαιού αιγιαλού, επιβλήθηκαν πρόστιμο 72.490,60 ευρώ και πράξη διοικητικής αποβολής.