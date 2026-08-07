Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας
Μία 53χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο πολυκατοικίας στο Γουδί.
Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα φαίνεται να έπεσε από τον 5ο όροφο της πολυκατοικίας στον ακάλυπτο.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική η οποία ανέσυρε τη γυναίκα. Στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Από την πυροσβεστική συμμετείχαν στην επιχείρηση 3 άνδρες και ένα όχημα.
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