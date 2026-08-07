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Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/08/2026 10:22
Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας
INTIME

Μία 53χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο πολυκατοικίας στο Γουδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα φαίνεται να έπεσε από τον 5ο όροφο της πολυκατοικίας στον ακάλυπτο.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική η οποία ανέσυρε τη γυναίκα. Στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από την πυροσβεστική συμμετείχαν στην επιχείρηση 3 άνδρες και ένα όχημα.

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