LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Αληθινοί Έρωτες (Ε)

Αληθινοί Έρωτες (Ε)

04:30
ALPHA NEWS

Φωτιά στη Σκύρο: 63χρονη στα χέρια των αρχών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/08/2026 10:59
Φωτιά στη Σκύρο: 63χρονη στα χέρια των αρχών
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Μία 63χρονη συνελήφθη από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά που έχει ξέσπασε στη Σκύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυμπάδα περίπου στις 14:30 χτες, ξεκίνησε από γεννήτρια.

Συγκεκριμένα την γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούσε η 63χρονη  για την ηλεκτροδότηση χώρου που χρησιμοποιούσε ως κουζίνα. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκίδας μετέβει στο νησί προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να σχηματιστεί δικογραφία.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης