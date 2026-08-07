Φωτιά στη Σκύρο: 63χρονη στα χέρια των αρχών

Μία 63χρονη συνελήφθη από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά που έχει ξέσπασε στη Σκύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυμπάδα περίπου στις 14:30 χτες, ξεκίνησε από γεννήτρια.

Συγκεκριμένα την γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούσε η 63χρονη για την ηλεκτροδότηση χώρου που χρησιμοποιούσε ως κουζίνα. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκίδας μετέβει στο νησί προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να σχηματιστεί δικογραφία.