Φωτιά στη Σκύρο: 63χρονη στα χέρια των αρχών
Μία 63χρονη συνελήφθη από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά που έχει ξέσπασε στη Σκύρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυμπάδα περίπου στις 14:30 χτες, ξεκίνησε από γεννήτρια.
Συγκεκριμένα την γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούσε η 63χρονη για την ηλεκτροδότηση χώρου που χρησιμοποιούσε ως κουζίνα. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκίδας μετέβει στο νησί προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να σχηματιστεί δικογραφία.
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