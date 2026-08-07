Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη

Δεκάδες μετανάστες έφτασαν με βάρκα στην παραλία στον Τσούτσουρα– Ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά

Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Τσούτσουρα, στη νότια Κρήτη.

Η βάρκα στην οποία επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι προσέγγισε την παραλία, ενώ κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν την παρουσία τους και ειδοποίησαν αμέσως τις αρμόδιες Αρχές.

Ανάμεσα στους μετανάστες βρίσκονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γυναίκες και μικρά παιδιά. Σε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο καταγράφονται οι στιγμές αμέσως μετά την αποβίβασή τους στην ακτή.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, προκειμένου να γίνει η καταγραφή, η παραλαβή και η ασφαλής μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που επέβαιναν στη βάρκα, ούτε έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσής τους και το σημείο από το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι τους.