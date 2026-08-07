Συνελήφθη 31χρονος για 3 ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα

Μέλος κυκλώματος λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων – Σε εξέλιξη οι διαδικασίες έκδοσής του στη χώρα μας

Στη Γερμανία συνελήφθη 31χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχαν διαπραχθεί στην Ελλάδα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας με τις γερμανικές διωκτικές Αρχές, στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών που οδήγησαν στον εντοπισμό του καταζητούμενου.

Ο 31χρονος φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025 και δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας.

Σε βάρος του, είχαν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις για τη δολοφονία άνδρα στον Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024, ενώ κατηγορείται ακόμη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με ακόμη δύο ανθρωποκτονίες, καθώς και με υποθέσεις εκρήξεων και εμπρησμών. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες και για την αρπαγή σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Ελλάδα έχουν ήδη κινηθεί, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.